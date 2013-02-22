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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 22日 星期五 11:36 BJT

欧联杯--卫冕冠军马竞出局

周四欧罗巴联赛32强战第二回合马德里竞技客场1-0小胜俄超俱乐部喀山红宝石，第84分钟法尔考打入本场比赛唯一进球。但由于在第一回合的较量中2-0不敌对手，马竞以1-2的总比分遭淘汰无缘16强。喀山红宝石将在16强战中面对另一西甲球队莱万特，后者在周四的比赛中1-0击败希腊球队奥林匹亚科斯，以4-0的总比分晋级。路透

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