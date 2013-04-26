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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 26日 星期五 11:13 BJT

欧联杯--路易斯绝杀 切尔西2-1巴塞尔

周四欧联杯半决赛第一回合切尔西客场2-1胜瑞超球队巴塞尔，后者在四分之一决赛中淘汰托特纳姆热刺。开场第12分钟摩西头球破门首开纪录，主队下半场找到状态，并凭借沙尔(Fabian Schaer)的点球在第87分钟追平比分，补时阶段路易斯任意球直接破门锁定胜局。路透
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