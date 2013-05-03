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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 3日 星期五 14:33 BJT

欧联杯--本菲卡总分3-2费内巴切 晋级决赛

周四欧联杯半决赛葡超球队本菲卡主场3-1击败土超俱乐部费内巴切，以3-2的总比分晋级决赛，卡多佐梅开二度助主队反超比分。本菲卡将在决赛中对阵上赛季欧冠冠军切尔西，决赛将于5月15日在阿姆斯特丹打响。路透
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