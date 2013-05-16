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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 16日 星期四 14:25 BJT

欧联杯--伊万绝杀 助切尔西夺冠

周三欧联杯决赛在阿姆斯特丹打响，切尔西凭借伊万诺维奇在补时阶段的绝杀，2-1击败本菲卡，拿到本赛季唯一一座冠军奖杯。第59分钟托雷斯为蓝军首开纪录，随后卡多佐主罚点球追平，第93分钟伊万诺维奇绝杀。本赛季蓝军与联赛、欧冠、世俱杯、足总杯统统无缘，此次夺冠一解其冠军荒，也使蓝军成为历史上第一支在欧足联三项俱乐部赛事中捧杯的英格兰球队。路透
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