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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 22日 星期五 12:02 BJT

欧联杯--切尔西惊险晋级 利物浦3-1胜仍出局

周四欧罗巴联赛32强战次回合切尔西主场1-1平布拉格斯巴达，上半时David Lafata为客队取得领先，替补出场的阿扎尔在第92分钟扳平比分。蓝军以两回合2-1的总比分惊险晋级；而另一支英超球队利物浦周四主场3-1击败泽尼特，两回合总比分3-3，但因客场进球数少于对手而无缘16强。路透

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