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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 15日 星期五 14:18 BJT

欧联杯---切尔西晋级八强

周四欧联杯八分之一决赛次回合切尔西主场3-1胜布加勒斯特星(Steaua Bucharest)，以3-2的总比分进入四分之一决赛。为蓝军建功的三人分别为马塔、特里和托雷斯，而托雷斯还罚失了一记点球。晋级八强的英超球队共三支，除切尔西外还包括热刺与纽卡斯尔。路透
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