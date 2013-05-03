版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 5月 3日 星期五 14:43 BJT

欧联杯--切尔西总分5-2淘汰巴塞尔

周四欧联杯半决赛次回合切尔西主场3-1胜巴塞尔，以5-2的总比分晋级决赛。上半时补时阶段萨拉赫为客队首开纪录，下半时第50、52、59分钟蓝军连追三球，托雷斯、摩西、路易斯先后建功。欧联杯决赛将于5月15日在阿姆斯特丹打响。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐