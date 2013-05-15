阿扎尔将缺席欧联杯决赛

切尔西代理主教练贝尼特斯周二称，蓝军边锋埃登·阿扎尔由于大腿拉伤，将无法在周三的欧联杯决赛中上场，而队长约翰·特里的脚踝伤势还在被评估中。这二人均是在周六切尔西与阿斯顿维拉的联赛比赛中受伤。托雷斯将会在决赛中上场，因1月份才从纽卡转投切尔西的登巴巴没有资格参加欧联杯比赛。路透