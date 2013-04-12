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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 12日 星期五 14:54 BJT

欧联杯--切尔西客场负喀山仍晋级

周四欧联杯四分之一决赛次回合切尔西客场2-3不敌喀山红宝石，但仍以5-4的总比分晋级四强；另一支英超球队托特纳姆热刺则在点球大战中不敌瑞士球队FC巴塞尔，无缘半决赛；而巴伦西亚客场1-1逼平纽卡索联队，以4-2的总比分晋级；拉齐奥则以1-3的总比分遭土超球队费内巴切淘汰。四强中巴塞尔与费内巴切均为首次打入欧联杯半决赛。路透

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