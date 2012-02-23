版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 2月 23日 星期四 12:26 BJT

曼城欧联杯横扫卫冕冠军波尔图

欧联杯卫冕冠军波尔图周三遭淘汰。英超领头羊曼城主场4-0大胜波尔图，两回合总比分6-1将波尔图淘汰出局。波尔图上周主场1-2告负，此次比赛开场19秒就遭遇打击，阿圭罗闪电破门令曼城早早领先。下半时哲科、席尔瓦、皮萨罗各下一城，率曼城晋级16强。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐