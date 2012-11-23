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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 23日 星期五 15:20 BJT

埃托奥助安郅晋级欧联杯32强

喀麦隆前锋埃托奥周四贡献进球，帮助俄罗斯安郅2-0击败意大利乌迪内斯，成功晋级欧联杯淘汰赛阶段。埃托奥与萨姆巴在三分钟内接连进球，其中萨姆巴接角球头槌破门，而埃托奥则是甩开乌迪内斯防线，攻破对方门将布尔基奇的十指关。图为埃托奥庆祝进球。路透

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