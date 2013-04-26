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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 26日 星期五 11:17 BJT

欧联杯--费内巴切1-0小胜本菲卡

周四欧联杯半决赛第一回合土超俱乐部费内巴切主场1-0小胜葡超劲旅本菲卡，上半时主队中场球员克里斯蒂安罚丢点球，下半时前利物浦前锋库伊特打门击中立柱，第71分钟费内巴切后卫科尔马兹头球破门打进全场唯一进球。双方第二回合的较量将于5月2日打响。路透
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