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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 15日 星期五 14:37 BJT

卫冕冠军塞维利亚杀入欧联杯决赛

卫冕冠军塞维利亚周四客场2-0击败佛罗伦萨，以两回合5-0轻取对手，晋级欧联杯决赛。塞维利亚上周3-0轻取对手，一只脚已经踏进决赛大门。如果该队5月27日击败乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克，将创下四夺欧联杯冠军的纪录，后者主场1-0小胜那不勒斯，凭借两回合总比分2-1晋级。路透

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