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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 7日 星期五 14:06 BJT

欧联杯---热刺3-1帕纳辛奈科斯 小组第二出线

在周四欧罗巴联赛小组赛J组的比赛中，托特纳姆热刺主场3-1击败希腊帕纳辛奈科斯，阿德巴、邓普希、迪福先後建功。热刺以小组第二身份晋级淘汰赛，另外一支英超球队利物浦亦闯入32强。在J组中，小组榜首拉齐奥4-1击败马里博，轻松晋级。路透

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