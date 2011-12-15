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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 15日 星期四 17:20 BJT

巴黎圣日耳曼4-2告捷 但仍出局

周三在欧联杯F组小组赛最後一轮中，巴黎圣日耳曼主场4-2逆转战胜毕尔巴鄂竞技，但终未能避免淘汰命运，因同组另一场比赛中，萨尔茨堡红牛客场3-2战胜布拉迪斯拉发，毕尔巴鄂和萨尔茨堡红牛携手出线。本届32强还将包括上周欧冠联赛被淘汰出局的曼联。路透

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