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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 9日 星期五 16:40 BJT

曼城欧联杯0-1不敌弱旅

周四欧联杯16强战首回合交锋中，曼城客场0-1不敌里斯本竞技。里斯本竞技中後卫桑达奥第51分钟脚後跟破门，打进本场比赛唯一一粒进球，当时他第一脚射门被挡出，不过皮球又滚到了他的脚下，接着他用脚後跟一磕，球从门将与门柱之间滚入网中，并以此结束了英超领头羊的六连胜。路透

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