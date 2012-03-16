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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 16日 星期五 18:21 BJT

曼城欧联杯惋惜止步

曼城周四欧联杯无奈出局。在当天八分之一决赛次回合比赛中，主场作战的曼城在两球落後里斯本竞技的情况下奋起直追，最後半个小时攻入三球，其中阿奎罗梅开二度，巴洛特利主罚点球命中，最终3-2拿下比赛。但由曼城首回合客场0-1输给对手，总比分3-3因客场进球少而止步16强。路透

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