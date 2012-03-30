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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 30日 星期五 11:56 BJT

毕尔巴鄂欧联杯再次告捷

欧联杯上一轮淘汰曼联的毕尔巴鄂继续保持胜利势头，周四在1/4决赛首回合比赛中，最後20分钟攻入三粒进球，以4-2击败沙尔克04。劳尔与洛伦特分别梅开二度，两队战成2-2平，但比赛最後10分钟，先是德马克斯为毕尔巴鄂锁定领先，随後穆尼恩锦上添花，最终毕尔巴鄂4-2告捷。路透

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