版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 5月 10日 星期四 14:24 BJT

马竞捧得欧联杯

法尔考的进球和主帅西蒙尼的运筹帷幄，周三帮助马德里竞技3-0轻取毕尔巴鄂竞技，最近三年内第二次赢得欧联杯冠军。哥伦比亚射手法尔考在决赛中贡献两粒精彩入球，巴西球员迭戈打进全场第三球，西蒙尼指挥的马竞捧得了奖杯。法尔考则连续第二赛季成为欧联杯最佳射手。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐