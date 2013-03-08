版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 8日 星期五 15:29 BJT

欧联杯切尔西不敌布加勒斯特星队

周三进行的欧联杯八分之一决赛首回合交锋中，去年欧冠冠军得主切尔西0-1不敌布加勒斯特星队，卢塞斯库点球命中打入全场唯一进球。24岁的前锋卢塞斯库在禁区内被拉倒，他亲自罚中点球，帮助1986年曾赢得欧冠杯锦标的星队占得先机。切尔西代理主帅贝尼特斯仍坚信蓝军能在次回合实现逆转。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐