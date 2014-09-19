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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 19日 星期五 10:14 BJT

塞维利亚2-0胜费耶诺德 揭开欧罗巴联赛卫冕征程

卫冕冠军塞维利亚周四重燃与欧罗巴联赛的不解之缘，主场2-0击败费耶诺德。租借来的中场德乌洛费乌表现出色，他在上半时主罚的两记任意球分别被队友克里乔维亚克和姆比亚送入球门，帮助三届欧罗巴联赛得主塞维利亚在小组赛旗开得胜。路透
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