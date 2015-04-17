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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 17日 星期五 13:10 BJT

那不勒斯4-1大胜沃尔夫斯堡

那不勒斯周四4-1客场大胜沃尔夫斯堡，一只脚已经踏进欧联杯四强门内，其中哈姆西克贡献两球。那不勒斯在意甲中目前落后领头羊七分，但周四在八强战首回合中的大胜，为其燃起捧起欧联杯的希望。另外一场比赛中，卫冕冠军塞维利亚主场2-1逆转击败圣彼得堡泽尼特。路透
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