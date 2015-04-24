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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 24日 星期五 14:15 BJT

塞维利亚等晋级欧联杯四强

卫冕冠军塞维利亚凭借加梅罗最后时刻的进球扳平比分，2-2逼平圣彼得堡泽尼特，以两回合总比分4-3淘汰对手，晋级欧联杯四强。另外场次的比赛中，佛罗伦萨2-0击败10人应战的基辅迪纳摩，总比分3-1晋级。那不勒斯2-2逼平沃尔夫斯堡，总比分6-3闯关。路透

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