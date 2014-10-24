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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 24日 星期五 13:29 BJT

拉梅拉杂耍进球 助热刺欧联杯大捷

托特纳姆热刺前锋拉梅拉周四打入技惊四座的一记杂耍般进球，他的左脚绕到右腿后面20米外轰门得手，他随后还贡献一次凌空射门得分，队友凯恩则上演帽子戏法，最终帮助热刺5-1大胜希腊泰利普利斯，迎来欧联杯的一场胜利。路透
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