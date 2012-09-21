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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 21日 星期五 13:53 BJT

欧联赛国米2-2险平喀山红宝石

周四欧罗巴联赛国际米兰主场对阵俄罗斯喀山红宝石，上半场莱赞采夫为客队先入一球，第39分钟利瓦贾追平比分，第84分钟喀山前锋隆东将比分改写成2-1，国米依靠长友佑都补时阶段的进球挽回颜面，最终双方2-2战平，这意味着米兰两只球队在本赛季的7场主场赛中均未能取得胜利。

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