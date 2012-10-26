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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 26日 星期五 11:50 BJT

欧联杯---国米1-0小胜贝尔格莱德

在周四欧联小组赛H组的比赛中，国际米兰凭借帕拉西奥在第88分钟的进球，主场1-0小胜塞尔维亚球队贝尔格莱德游击队(Partizan Belgrade)。此战後国米2胜1平积7分，以进球优势暂居小组首位。路透

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