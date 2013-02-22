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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 22日 星期五 11:57 BJT

欧联杯--国米、拉齐奥晋级 那不勒斯0-5遭淘汰

周四欧罗巴联赛第二回合打响，居意甲联赛积分榜第二名的那不勒斯客场0-2负捷克比尔森(Viktoria Plzen)，带着两回合总比分0-5的耻辱纪录离开了本赛季欧罗巴联赛赛场；而另外两支意甲球队国际米兰与拉齐奥则分别战胜对手，顺利晋级16强。路透

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