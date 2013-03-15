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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 15日 星期五 13:49 BJT

欧联杯---拉齐奥5-1淘汰斯图加特

周四欧联杯16强战次回合拉齐奥主场3-1击败战斯图加特，由于先前球迷们的种族歧视行为，拉齐奥被罚闭门作战，科查克上演帽子戏法，海纳尔为斯图加特打入挽回颜面的一球。拉齐奥两回合总比分5-1淘汰斯图加特，成为本赛季欧联杯八强中仅存的一支意大利球队。路透
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