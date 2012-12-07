版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 12月 7日 星期五 14:10 BJT

欧联杯---利物浦1-0乌迪内斯 晋级32强

周四欧联杯32强争夺战利物浦客场1-0胜乌迪内斯，惊险出线，开场第23分钟利物浦中场球员亨德森打入本场唯一进球。A组中安郅排名利物浦之後出线。最後5支晋级32强的球队除利物浦外还有托特纳姆热刺、布加勒斯特星、斯图加特与巴塞尔。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐