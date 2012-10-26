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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 26日 星期五 11:47 BJT

欧联杯---利物浦1-0胜安郅 热刺三连平

周四欧联杯小组赛第三轮比赛打响，A组利物浦凭借唐宁(图左)在下半场的进球主场1-0小胜俄超劲旅安郅(Anzhi Makhachkala)，利物浦2胜1负排小组首位，乌迪内斯降至第三；在J组的比赛中，热刺客场1-1与马里博尔(Maribor)握手言和，三连平战绩仅排小组第三。路透

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