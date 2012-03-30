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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 30日 星期五 11:57 BJT

马竞2-1胜汉诺威96

周四欧联杯1/4决赛首回合一役中，马德里竞技主场迎战德国球队汉诺威96，结果萨尔维奥比赛尾声为马竞上演绝杀，马竞最终2-1取胜。哥伦比亚射手法尔考早早为马竞建立领先优势，上半时结束前第七分钟，迪乌夫为汉诺威96扳平比分，第89分钟萨尔维奥的绝杀为马竞锁定胜局。路透

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