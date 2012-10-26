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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 26日 星期五 11:59 BJT

欧联杯---那不勒斯1-3完败

在周四欧联杯小组赛F组第三轮的比赛中，那不勒斯客场1-3完败乌克兰球队第聂伯罗(Dnipro Dnipropetrovsk)，仅靠第75分钟卡瓦尼的点球破门才挽回些许颜面；而在A组的比赛中，另一支意大利球队乌迪内斯亦1-3不敌瑞士年轻人(Young Boys)。图为那不勒斯主帅马扎里。路透

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