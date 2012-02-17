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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 17日 星期五 18:11 BJT

阿奎罗绝杀 曼城2-1胜波尔图

周四替补上场的阿奎罗比赛尾声推射绝杀，帮助曼城客场2-1胜欧联杯卫冕冠军波尔图，在晋级欧联杯16强的道路上占得先机。第27分钟巴雷拉为主队首开纪录，波尔图上半时处领先优势。但下半时开始不久，佩雷拉的乌龙球让曼城追平比分。两队下周将转战曼彻斯特。路透

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