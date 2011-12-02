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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 2日 星期五 10:38 BJT

沙尔克04欧联杯出线

沙尔克04晋级欧联杯32强。在欧联杯J组一役中，西班牙人劳尔第57分钟为沙克尔攻入个人本赛季在欧联杯的第一粒进球，帮助沙克尔2-1胜布加勒斯特星，沙克尔得以提前一场比赛出线。帕帕多普洛斯第25分钟为沙克尔首开纪录。路透

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