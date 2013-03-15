版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 15日 星期五 14:18 BJT

欧联杯--热刺1-4输球仍晋级

周四欧联杯八分之一决赛次回合国际米兰主场4-1击败托特纳姆热刺。双方总比分4-4平但热刺仍凭借客场进球多而淘汰意大利人。第20分钟卡萨诺为国米首开纪录，下半时刚开始帕拉西奥再入一球，第75分钟加拉送上乌龙将比赛带入加时，第96分钟阿德巴约打入热刺本场比赛唯一进球，110分钟阿尔瓦雷斯建功，最终国米4-1赢下本场比赛但无缘八强。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐