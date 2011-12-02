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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 2日 星期五 10:40 BJT

斯托克城晋级欧联杯32强

周四在欧联杯E组一役中，小组排名第一的斯托克城主场1-1与基辅迪纳摩握手言和，首次晋级欧联杯淘汰赛。比赛第81分钟，琼斯头球破门，追平比分，厄普森第27分钟的乌龙球曾使得基辅迪纳摩占据领先，双方最终1-1战平。另外一场比赛中，莫斯科火车头3-1胜格拉茨风暴後小组出线。

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