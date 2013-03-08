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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 8日 星期五 15:28 BJT

欧联杯热刺3-0胜国米

周三进行的欧联杯八分之一决赛首回合交锋中，托特纳姆热刺周四3-0完胜状态低迷的国际米兰占得先机。开场仅六分钟贝尔罕见头球破门为热刺领先，西古德森第18分钟锦上添花，费尔通亨下半时接角球头槌破门将比分定格在3-0。之前一度被队内停赛的卡萨诺此役回到国米阵中，但表现平平。路透
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