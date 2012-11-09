版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 11月 9日 星期五 13:31 BJT

欧联杯---热刺3-1马里博尔 姆安巴返白鹿巷泪谢球迷

周四欧联杯比赛中托特纳姆热刺主场3-1击败马里博尔，前博尔顿球员姆安巴首次回到白鹿巷球场向球迷致意。姆安巴在3月博尔顿与热刺的足总杯比赛中心脏停搏78分钟，几乎丧命，如今虽康复但不得不告别绿茵场。姆安巴手指自己昏倒的地方泪谢球迷，感谢他们当时为自己祈祷，全场球迷亦起身鼓掌长达数分钟。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐