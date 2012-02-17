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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 17日 星期五 18:11 BJT

曼联欧联杯2-0胜阿贾克斯

凭借阿什利-扬与费尔南德斯下半时的进球，曼城周四客场2-0胜阿贾克斯，晋级欧联杯16强希望大增。曼联开场慢热，上半时被阿贾克斯屡屡威胁球门，但比赛第58分钟，阿什利-扬接纳尼传球低射，攻破阿贾克斯球门，第85分钟，鲁尼助攻埃尔南德斯破门，首次出现在欧联杯赛场的曼联轻松胜出。路透

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