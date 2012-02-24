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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 24日 星期五 09:10 BJT

曼联主场失利 但欧联杯仍晋级

曼联周四尽管主场1-2不敌阿贾克斯，但由於首回合2-0取胜，他们凭借着总比分3-2的微弱优势惊险闯入欧联杯16强。老特拉福德球场再次见证了曼联一次不稳定的表现，本赛季在该球场的四场欧洲赛事，他们仅有一次胜利。鲁尼由於咽喉感染缺席本场比赛。路透

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