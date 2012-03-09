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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 9日 星期五 16:42 BJT

曼联欧联杯2-3不敌毕尔巴鄂

周四欧联杯八分之一淘汰赛首回合一役中，曼联主场2-3负于毕尔巴鄂竞技，在老特拉福德球场遭遇欧联杯两连败。鲁尼此役为曼联梅开二度，但红魔难逃败局。上一轮比赛中，曼联主场1-2不敌阿贾克斯。本赛季在老特拉福德球场的五场欧战赛事中，曼联仅有一次获胜。路透

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