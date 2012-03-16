版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 3月 16日 星期五 18:22 BJT

曼联欧联杯惨淡出局

曼联本赛季在欧洲赛场的难堪表现周四画上句号，在当天欧联杯八分之一淘汰赛次回合一役中，1-2输给毕尔巴鄂竞技，总比分3-5遭遇淘汰，无缘欧联杯八强。首回合曼联2-3负于这一西班牙对手，本场比赛中，洛伦特与德马克斯为毕尔巴鄂进球，鲁尼的一球无力回天。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐