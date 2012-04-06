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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 6日 星期五 17:17 BJT

毕尔巴鄂晋级欧联杯半决赛

周四在欧冠联赛四分之一决赛第二回合交锋中，毕尔巴鄂2-2战平沙尔克04，总比分6-4淘汰对手晋级半决赛，亨特拉尔和劳尔相继为沙尔克破门，但戈麦斯和苏塞塔两度将比分扳平。另一场比赛中，哈尔科夫冶金1-1平里斯本竞技，後者总比分3-2晋级。毕尔巴鄂半决赛将战里斯本竞技。路透

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