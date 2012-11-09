版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 11月 9日 星期五 11:58 BJT

欧联杯---国米3-1胜贝尔格莱德提前出线

周四欧联杯比赛国际米兰客场挑战贝尔格莱德游击队，替补出场的帕拉西奥下半场连进两球，瓜林随後将比分改写为3-0，托米奇在第90分钟为主队扳回一城，最终比分定格在3-1，国米提前两轮出线；在周四的另一场比赛中，利物浦0-1客场不敌俄罗斯安郅。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐