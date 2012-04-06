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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 6日 星期五 17:34 BJT

马竞欧联杯晋级 将战巴伦西亚

马德里竞技周四客场2-1胜汉诺威96，总比分4-2晋级欧联杯半决赛，届时四强战对手为巴伦西亚，後者4-0大胜荷兰阿尔克马尔，总比分5-2晋级。洛佩斯第63分钟为马竞首开纪录，迪乌夫第81分钟一度为汉诺威扳平比分，不过法尔考第87分钟贡献绝杀。路透

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