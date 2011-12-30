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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 30日 星期五 10:54 BJT

阿贾克斯球迷袭击门将入狱

荷兰一法庭宣布，判处一名19岁阿贾克斯球迷服刑四个月，因他擅闯球场，袭击艾尔克马尔门将埃斯特万。法官并宣判Wesley van der W.另外两个月监禁(缓期)。这名球迷在12月21日两队荷兰杯1/8决赛中袭击哥斯达黎加人埃斯特万，而後者踢了对方後被红牌罚下，当场比赛就此取消。路透

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