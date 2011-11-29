保加利亚总理角逐年度足球先生

路透索菲亚10月28日电---保加利亚多才多艺的总理鲍里索夫加入到了本国足球先生角逐当中，效力曼联的贝尔巴托夫已经厌倦了对该奖的包揽。

鲍里索夫偶尔会为绰号为"虎队"的丙级球队维托沙踢前锋，在球迷投票当中，他目前以2,000多票轻松领先。

52岁的鲍里索夫对私营电视bTV说道："我不可能说自己是糟糕的球员。虎队是一个很棒的球队。"

这是保加利亚足球协会首次允许球迷参与该奖项的评选。他们将选出20名候选人，然後再由体育记者们来做最後投票。

保加利亚在国家队贝尔巴托夫头号射手目前在此次评选活动中得票数不到1,500，但他已敦促记者不要再为他投票，因截至去年12月份，他已连续第七次获此称号。

而总理鲍里索夫除了吹嘘自己是一位高产的足球前锋外，还是空手道黑带运动员，以及活跃的网球选手。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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