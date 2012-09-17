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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 17日 星期一 13:35 BJT

尤文3-1热那亚

在周日意甲联赛第三轮比赛中，卫冕冠军尤文图斯客场对战热那亚。上半场第18分钟伊莫比莱为主队打入一球，下半场尤文图斯连追3球，吉亚切里尼第61分钟扳平比分，第78分钟武齐尼奇点球罚中，将比分反超，第84分钟阿萨莫阿再入一球扩大领先优势，最终尤文3-1客场取胜。

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