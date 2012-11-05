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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 5日 星期一 09:49 BJT

意甲---国米1-3尤文 49场不败纪录遭终结

意甲联赛尤文图斯周六1-3主场负于国际米兰，联赛49场不败纪录被终结。开场仅19秒比达尔攻入一球，然而下半场国米连追三球，第59分钟米利托罚入点球，第75分钟梅开二度，帕拉西奥在第90分钟再入一球助国米锁定胜局。尤文此战虽负仍28分位列积分榜榜首，国米27分紧随其後。路透

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