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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 5日 星期一 09:27 BJT

英超---曼联2-1胜阿森纳登榜首

英超联赛一场焦点战周六在老特拉福德球场打响，曼联主场2-1击败阿森纳，今夏转会红魔的范佩西首次面对旧主，开场不久荷兰人首开记录，下半场埃弗拉破门扩大领先优势，临近终场时卡索拉为枪手打入挽回颜面的一球。此战之後曼联共积24分登联赛榜首，领先切尔西1分。後者周六1-1与斯旺西战平。路透

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